Calciomercato Inter – Perisic, futuro in discussione: le ultime | News

CALCIOMERCATO INTER – Sono giorni cruciali, questi, per il calciomercato dell’Inter: i nerazzurri attendono sempre di capire gli sviluppi della trattativa con il Barcellona per Lautaro Martínez, che potrebbe portare in dote alla rosa di Antonio Conte anche qualche valida contropartita tecnica.

Inoltre, bisognerà aspettare per conoscere il futuro di Radja Nainggolan, João Mário, Ivan Perisic e Mauro Icardi. Calciatori che, se ceduti, potrebbero portare un cospicuo tesoretto nelle tasche di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, dirigenti nerazzurri, per le operazioni in entrata.

Sul croato, in particolare, l’Inter aspetta la ‘mossa’ del Bayern Monaco, club dove Perisic, attualmente, si trova in prestito. Dopo i 5 milioni di euro versati dalla società bavarese la scorsa estate, sarebbe potuta scattare l’opzione di riscatto del suo cartellino, per altri 20 milioni di euro, entro lo scorso 15 maggio.

Il Bayern Monaco, però, non l’ha esercitata. Il CEO del Bayern Monaco, l’ex interista Karl-Heinz Rummenigge, ha spiegato il perché “Non abbiamo parlato perché Perisic è appena tornato a disposizione dopo l’infortunio al piede. Con Marotta però ho un rapporto veramente molto cordiale, vediamo quando farà qualche partita ci parleremo, perché anche il giocatore vorrà sapere dove giocherà. Se so dove giocherà? Non è ancora deciso…”.

Il futuro di Perisic, dunque, è tutt'altro che delineato …