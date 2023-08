Inter, Pavard gasato su Instagram: “Arriva Benji l’interista” | VIDEO

Benjamin Pavard è atterrato ieri sera a Milano: oggi visite mediche e firma con l'Inter. Ieri, intanto, si è mostrato gasato in aereo

Benjamin Pavard, difensore classe 1996, è atterrato a Milano ieri sera, poco più tardi delle ore 20:00, dopo aver ricevuto nelle scorse ore il via libera del Bayern Monaco per trasferirsi all'Inter. Un affare da 33 milioni di euro bonus inclusi, un contratto di cinque anni da 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio per lui. Intanto, però, il giocatore non sta nella pelle per giocare con i nerazzurri: ecco la storia pubblicata dal giocatore francese durante il volo diretto in Italia