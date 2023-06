Calciomercato Inter – Da Onana a Brozovic, i giocatori in bilico | VIDEO

L'Inter cambierà molto in questo calciomercato estivo, dove il club nerazzurro dovrà finanziare le operazioni in entrata con le cessioni

L'Inter di Simone Inzaghi, finalista dell'ultima edizione della Champions League, cambierà pelle nel calciomercato estivo. I nerazzurri, infatti, dovranno finanziare le operazioni in entrata (bloccato Yann Auriel Ludger Bisseck, c'è un accordo con Davide Frattesi) con alcune cessioni eccellenti per fare cassa. Ecco, dunque, in questo video di 'GazzettaTV', i giocatori in bilico e non così sicuri di proseguire la loro esperienza nella seconda squadra di Milano: da André Onana a Marcelo Brozovic, chi può lasciare l'Inter? Vediamo tutto insieme