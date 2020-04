Calciomercato Inter – Obiettivo Salah: ecco la carta per l’egiziano | News

CALCIOMERCATO INTER – Qualora, a fine stagione, l’Inter dovesse essere costretta a cedere al Barcellona il ‘Toro‘, Lautaro Martínez, per cui il club blaugrana sta spingendo molto, forte di un principio di intesa con il calciatore argentino e della possibilità di versare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro, il tecnico Antonio Conte avrebbe bisogno di un sostituto alla sua altezza.

Secondo quanto riferito da ‘7 Gold‘, sarebbe Mohamed Salah, classe 1992, esterno offensivo egiziano di proprietà del Liverpool, già visto in Italia con Fiorentina e Roma, il vero obiettivo per l’attacco del club di Via della Liberazione. Salah, sotto contratto con i ‘Reds‘ di Jürgen Klopp fino al 30 giugno 2023, in questa stagione ha segnato 20 gol e fornito 9 assist in 40 gare tra Premier League, Champions League e coppe nazionali.

Salah potrebbe andare via per circa 100 milioni di euro ed è seguito anche da Juventus e Bayern Monaco. L'Inter, però, avrebbe un'importante carta da giocarsi per abbassare, sensibilmente, il prezzo del numero 11 egiziano: il cartellino di Marcelo Brozovic, classe 1992, che ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Un elemento che piace molto a Klopp, alla ricerca di un valido interprete per la cabina di regia.