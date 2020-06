Calciomercato Inter – Obiettivo Bellerín: ecco quanto costa | News

CALCIOMERCATO INTER – Nell’ultima sessione invernale di calciomercato l’Inter di Antonio Conte ha guardato alla Premier League per rinforzare le proprie corsie esterne, prelevando da Manchester United e Chelsea rispettivamente Ashley Young e Victor Moses.

E proprio dal campionato inglese potrebbe arrivare, in estate, un altro gradito rinforzo per la fascia destra. Secondo quanto riferito dal ‘Mirror‘, infatti, l’Inter si è fiondata su Héctor Bellerín, classe 1995, laterale spagnolo in forza all’Arsenal e sotto contratto con il club londinese fino al 30 giugno 2023.

Bellerín vuole parlare con Mikel Arteta, manager basco dei ‘Gunners‘, per capire che spazio avrà tra i titolari della squadra del Nord di Londra. Qualora il tecnico non dovesse fornirgli le adeguate garanzie, il nativo di Badalona chiederebbe la cessione. L’Inter, in quel caso, sarebbe pronta a fare l’affare.

L'Arsenal stima il cartellino di Bellerín nell'ordine dei 30 milioni di euro.