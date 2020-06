Calciomercato Inter – Novità sul futuro di Aubameyang: le ultime | News

CALCIOMERCATO INTER – Ceduto Mauro Icardi, a titolo definitivo, al PSG, con Alexis Sánchez destinato a tornare per fine prestito al Manchester United e con il futuro di Lautaro Martínez tutt’altro che certo, l’Inter di Antonio Conte continua a monitorare il mercato internazionale per farsi trovare pronta qualora serva inserire un attaccante in rosa.

Si è parlato, molto, nei mesi scorsi, dell’interesse dei nerazzurri per Pierre-Emerick Aubameyang, classe 1989, centravanti franco-gabonese cresciuto nelle giovanili del Milan, esploso nel Saint-Etienne, affermatosi nel Borussia Dortmund e, infine, nel gennaio 2018, trasferitosi in Premier League per indossare la maglia dell’Arsenal.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2021, si è fin qui detto e scritto che avrebbe lasciato i 'Gunners' alla scadenza naturale dell'accordo. Invece, secondo quanto riferito da 'L'Équipe', Aubameyang starebbe iniziando a pensare di rinnovarlo e, pertanto, rimanere a giocare per la compagine del Nord di Londra.