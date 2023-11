Calciomercato – Inter e Milan su Buchanan: le caratteristiche | VIDEO

Tajon Buchanan, esterno destro offensivo del Bruges, piace molto a Inter (soprattutto) e Milan per il prossimo calciomercato invernale

Il nuovo obiettivo di calciomercato dell'Inter risponde al nome di Tajon Buchanan. L'esterno offensivo destro, classe 1999, andrà in scadenza di contratto con il Bruges il prossimo 30 giugno 2025. Le sue caratteristiche piacciono molto alla dirigenza nerazzurra (che infatti aveva già cercato il canadese la scorsa estate). Simone Inzaghi ha trovato il vice di Denzel Dumfries? Occhio, però, perché su Buchanan sembrerebbe esserci anche il Milan e, pertanto, non è utopico ipotizzare un duello di mercato per il canadese dei belgi ...