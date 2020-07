Calciomercato Inter – Marotta prova a prendere Sánchez gratis | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, continua a tenere vivi e frequenti i contatti con il Manchester United per definire, una volta per tutte, l’operazione Alexis Sánchez.

Il calciatore cileno, classe 1987, è attualmente in prestito all’Inter dai ‘Red Devils‘ fino al prossimo 5 agosto: i nerazzurri stanno provando a rilevarlo a titolo definitivo e, nelle ultime ore, è cresciuto l’ottimismo per la buona riuscita dell’affare.

L’Inter, però, che in un primo momento aveva spinto per il rinnovo del prestito, sta spingendo, con Marotta, per acquistare il cartellino di Alexis Sánchez a costo zero, facendo leva sul risparmio dell’ingaggio che il Manchester United avrebbe cedendo l’ex Udinese, Barcellona ed Arsenal.

Il Manchester United, però, non vuole fare minusvalenze con il suo cartellino e non intende scendere sotto i 15 milioni di euro per la cessione del giocatore, visto che è a quella cifra che è iscritto a bilancio. Qualora si trovasse un accordo tra i club, quindi, andrebbe trovata anche un’intesa con Alexis Sánchez per l’ingaggio.

Il cileno, a Manchester, prende 15 milioni di euro netti l’anno: l’idea dell’Inter è quella di spalmarlo fino al 2023. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

