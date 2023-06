Calciomercato Inter – Marcus Thuram in sede con papà Lilian | VIDEO

Marcus Thuram ha firmato ieri il suo contratto con l'Inter. In Viale della Liberazione è arrivato con il padre, ex difensore di Parma e Juve

Ieri è stata la grande giornata di Marcus Thuram che, dopo aver rifiutato il Milan, ha svolto le visite mediche, ottenuto l'idoneità al CONI e, infine, firmato il contratto con i rivali cittadini dell'Inter. L'attaccante francese, classe 1997, è arrivato nel tardo pomeriggio in Viale della Liberazione per la stipula dell'accordo da 6,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2028. Ad accompagnarlo, il papà Lilian, ex difensore di Parma e Juventus nella Serie A degli anni Novanta e Duemila. Guarda il video di 'GazzettaTV'