CALCIOMERCATO INTER – Lautaro Martinez, ora il rinnovo

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Dopo un’estate a parlare di Lautaro Martinez nel mirino del Barcellona e possibile partente, il Toro è rimasto all’Inter, che è riuscita a non cederlo. I nerazzurri hanno richiesto 111 milioni e da quelli non si sono smossi. Adesso l’obiettivo è però rinnovare il contratto eliminando la clausola rescissoria per evitare nuovi assalti. C’è però ancora distanza tra le richiesta dell’argentino e la proposta dell’Inter. I nerazzurri offrono 5 milioni, Lautaro ne vuole 7. L’inserimento di alcuni bonus potrebbe risolvere il problema. Nella video news il punto della situazione con tutte le ultime.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>