CALCIOMERCATO INTER – Lautaro, l’Inter vuole Firpo dal Barça / News

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – La trattativa che infiammerà la prossima estate sarà, con ogni probabilità, quella che porterà Lautaro Martinez al Barcellona. Che l’affare si farà pare ormai chiaro: i blaugrana lo hanno messo nel mirino, con la sponsorizzazione di Lionel Messi, e ovviamente il Toro vuole giocare con il proprio connazionale sei volte Pallone d’Oro. Ora c’è solo da capire a quanto l’Inter riuscirà a venderlo. Il prezzo è fissato nei 111 milioni di clausola rescissoria, al limite abbassabili con l’inserimento di contropartite. I catalani hanno proposto Nelson Semedo, che ha una clausola rescissoria da 100 milioni, ma è stato rifiutato. L’Inter ha individuato in Junior Firpo, esterno sinistro classe 1996 con clausola da 200milioni, il giusto profilo. Il Barcellona non è convinto: ci punta tanto e non vorrebbe lasciarlo andare. Nella video news i dettagli. Per saperne di più LEGGI LE ULTIME NOTIZIE >>>

