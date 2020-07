Calciomercato Inter – La verità del Barcellona su Lautaro Martínez | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Si sta parlando da mesi ormai di una possibile cessione di Lautaro Martínez, classe 1997, dall’Inter al Barcellona. Lo scorso 7 luglio è scaduta la clausola rescissoria di 111 milioni di euro e, pertanto, qualora le due società volessero giungere ad un’intesa, non dovrebbero più tenere presente tale valore di mercato.

L’accordo tra Lautaro Martínez ed il Barça sembra già esserci, sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2025 per un ingaggio annuale di 12 milioni di euro netti a stagione. I nerazzurri, però, fanno giustamente muro, intendendo cedere il loro bomber argentino esclusivamente in presenza di una super offerta che consenta poi loro di rimpiazzare adeguatamente il ‘Toro‘.

A questo proposito ha parlato, a ‘TV3‘, il Presidente del Barcellona, Josep María Bartomeu, che ha sottolineato: “Il prossimo mercato sarà molto particolare. I grandi club si vedranno limitati dai problemi economici, ma il Barça è sempre un protagonista del mercato. Nel caso di Lautaro la trattativa è ferma in questo momento: abbiamo parlato con l’Inter qualche settimana fa. Siamo in una fase di analisi“.

Su Lautaro Martínez, quindi, per il momento tutto fermo. Infine, sul futuro di Lionel Messi, che le voci di mercato vorrebbero lontano dalla Catalogna, Bartomeu ha evidenziato: “Con Leo parliamo, abbiamo parlato e parleremo. E’ il miglior calciatore della storia del calcio, ha tanti anni di calcio davanti e sta in piena forma. Non ho alcun dubbio sul fatto che continuerà a giocare nel Barça. Il suo futuro, calcistico e dopo il calcio, è qui al Barcellona”. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>