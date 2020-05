Calciomercato Inter – Ecco la contropartita per Lautaro Martínez | News

CALCIOMERCATO INTER – Nonostante la Liga ricominci il prossimo 8 giugno e, pertanto, sia ancora in ballo il titolo di Campione di Spagna con i rivali storici del Real Madrid, il Barcellona sta già stringendo i tempi per costruire la squadra della stagione 2020-2021.

Sono due i grandi obiettivi della dirigenza catalana, entrambi nella Serie A italiana. Uno è il regista bosniaco Miralem Pjanić, classe 1990, della Juventus e l’altro è Lautaro Martínez, classe 1997, dell’Inter. A proposito del ‘Toro‘ argentino, 16 gol in 31 gare in stagione con i nerazzurri, forse, piano piano, le società stanno arrivando alla quadratura del cerchio.

La trattativa tra Inter e Barcellona per la cessione di Lautaro Martínez, infatti, è in piedi da molto tempo: nel contratto del numero 10 nerazzurro c’è una clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Cifra, però, che il Barça non intende pagare per intero, puntando ad un forte sconto, oltre che all’inserimento di contropartite tecniche nell’operazione per abbassare ulteriormente l’esborso del contante.

Scartate le opzioni Ivan Rakitić ed Arturo Vidal, troppo costose, secondo il ‘Mundo Deportivo‘ oggi in edicola il tecnico nerazzurro Antonio Conte avrebbe, invece, avallato l’ultima opzione proposta dai catalani: l’inserimento, nell’affare Lautaro Martínez, del cartellino di Júnior Firpo, classe 1996, esterno sinistro spagnolo che è arrivato in blaugrana appena un anno fa dal Betis. Parti al lavoro per trovare un’intesa, anche sulla valutazione dei cartellini dei calciatori. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>