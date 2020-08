CALCIOMERCATO – Ibrahimovic in arrivo: gli ultimi dettagli / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Tutto fatto, Zlatan Ibrahimovic sarà ancora rossonero. Almeno per un altro anno. Lo svedese è stato accontentato ed è dunque stato raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto. Ibra atterrerà a Milano tra oggi e domani e poi firmerà il nuovo contratto. Ultimi dubbi solo sul numero di maglia, che comunque dovrebbe essere l’11. Il Milan fa sapere che ancora una decisione non è stata presa ufficialmente, ma poco importa: ciò che conta è che Ibrahimovic potrà ancora vestire la maglia del Milan e far esultare i tifosi. Nella video news tutti gli ultimi dettagli.

