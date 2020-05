CALCIOMERCATO – Ghiglione e Dumfries: le ultime a destra / Milan News

VIDEO MERCATO MILAN – In casa Milan è tempo di riflettere sulla fascia destra di difesa. Andrea Conti e Davide Calabria e almeno uno dei due è destinato a lasciare. L’indiziato numero uno è il classe 1996 frutto del settore giovanile rossonero. Calabria infatti garantirebbe una plusvalenza totale, anche se non viene valutato più di 9,5 milioni. Ovviamente dovrebbe essere sostituito. Il nome nuovo è quello di Paolo Ghiglione, del Genoa. Classe 1997, autore di una stagione decisamente positiva, costa solo 3,7 milioni. Tuttavia, il rossoblù è una seconda scelta. La prima è Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, club con cui ci sono ottimi rapporti. Il prezzo è di 12 milioni. Nella video news il punto della situazione. Per ulteriori informazioni LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓