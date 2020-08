Calciomercato Fiorentina – Trattativa per Piatek: cifre e dettagli | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Arrivato in Italia nell’estate 2018, il centravanti Krzystzof Piatek aveva stupito tutti segnando, con la maglia del Genoa, ben 19 gol in 21 gare tra Serie A e Coppa Italia. Nel gennaio 2019, dunque, il Milan, che stava perdendo Gonzalo Higuaín, versando 35 milioni di euro ai rossoblu se l’era portato a casa.

In rossonero, il ‘Pistolero‘ polacco era partito benissimo, segnando a raffica. Poi, però, qualcosa si è rotto e Piatek ha concluso, nello scorso mese di gennaio, la sua avventura milanista con soli 16 gol in 41 partite, prima che il club di Via Aldo Rossi lo scaricasse, per 27 milioni di euro, ai tedeschi dell’Hertha Berlino.

Anche in Germania, però, le cose non sono migliorate: Piatek è andato a segno appena 5 volte in 14 gare con la formazione di Bruno Labbadia, partendo molto spesso dalla panchina. Ecco perché, quest’estate, potrebbe andare via dalla Capitale tedesca: destinazione? Nuovamente l’Italia. Secondo ‘todofichajes.net‘, infatti, il polacco è l’obiettivo principale della Fiorentina di Rocco Commisso per l’attacco.

In viola tornerebbe a far coppia in avanti con Christian Kouamé, con il quale si era trovato benissimo al Genoa. Una trattativa tra Fiorentina e Hertha Berlino per il ritorno di Piatek in Serie A sarebbe già stata avviata: costo del cartellino del 'Pistolero', si presume, intorno ai 15 milioni di euro. Una svalutazione record per l'ex rivelazione del nostro campionato.