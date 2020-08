Calciomercato Fiorentina – Colpaccio Thiago Silva! Le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Domenica sera, a Lisbona, proverà a vincere la Champions League con il PSG. Quindi, da calciatore svincolato, saluterà tutti. Secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, molto probabilmente lo farà per accasarsi a Firenze.

Thiago Silva, classe 1984, difensore centrale brasiliano che ha già militato in Serie A, indossando la maglia del Milan per stagioni, dal 2009 al 2012, è molto vicino ad un trasferimento alla Fiorentina. Sarebbe un colpaccio per il club presieduto da Rocco Commisso, il secondo dopo l’acquisto di Franck Ribéry la scorsa estate.

Si dice che proprio la presenza del francese in riva all’Arno stia facendo propendere Thiago Silva per la soluzione viola. La Fiorentina ha offerto al centrale sudamericano un contratto biennale, fino al 30 giugno 2022, per un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione. Ottima offerta che potrebbe convincere davvero il giocatore a scegliere Firenze.

Possibile, nel contratto di Thiago Silva con la Fiorentina, anche l’inserimento di qualche bonus ad obiettivo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>