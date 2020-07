Calciomercato Fiorentina – Ribéry prova a convincere Götze | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Più che Daniele Pradè, sembra che, in questo periodo, il direttore sportivo della Fiorentina lo stia facendo Franck Ribéry, stella della compagine gigliata. Già, perché, dopo essere andato in pressing su Mario Mandzukić, centravanti croato svincolatosi dall’Al-Duhail, per convincerlo ad accettare di firmare con i viola per la stagione 2020-2021, ora il francese sembra averci riprovato con un altro suo ex compagno di squadra al Bayern Monaco.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, Ribéry avrebbe avviato un’opera di convincimento, ovviamente avallata dal Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, su Mario Götze, classe 1992, attaccante tedesco desideroso di rilancio dopo alcune stagioni difficili, il quale si è recentemente svincolato dal Borussia Dortmund e che, pertanto, sta valutando le migliori opportunità per il suo futuro professionale. Götze ha ricevuto tantissime offerte, ma, al momento, sembra essere stimolato dal poter giocare nella Serie A italiana.

Su di lui, in tempi non sospetti, hanno effettuato dei sondaggi Roma, Lazio e Milan ma i viola, grazie al ‘D.S.’ Ribéry, potrebbero improvvisamente balzare in pole position per il giocatore che, nel 2014, con un suo gol, decise la finale dei Mondiali in Brasile tra Germania ed Argentina. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>