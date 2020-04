Calciomercato Fiorentina – Piace Chouiar: duello con il Parma | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Secondo quanto riferito in Francia dal popolare quotidiano sportivo ‘L’Équipe‘, la Fiorentina dell’ambizioso proprietario italo-americano Rocco Commisso avrebbe messo nel mirino il promettente Mounir Chouiar, classe 1999, esterno offensivo sinistro di proprietà del Dijon.

Chouiar, destro naturale che però dà il meglio quando può partire sul versante opposto del campo, è un francese di origini marocchine ed è stato prelevato la scorsa estate dal Lens per 4 milioni di euro: nella sua prima stagione in biancorosso, finora, ha segnato 6 gol in 24 gare tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Sotto contratto fino al 30 giugno 2022 con il Dijon, Chouiar, ad oggi, vale già il doppio ed i viola vorrebbero portarlo in Italia nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato.

Le pretendenti per Chouiar, però, non mancano, anche nello stesso campionato di Serie A. Il giocatore, infatti, piace anche al Parma, che perderà Dejan Kulusevski, destinato alla Juventus. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>