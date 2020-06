Calciomercato Fiorentina – Due top club europei su Chiesa | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Federico Chiesa, classe 1997, esterno offensivo (ma anche seconda punta) della Fiorentina, è uno dei calciatori giovani più ricercati nel mercato, italiano ed internazionale.

Già molto bravo, e con ampi margini di miglioramento, Chiesa viene valutato da Rocco Commisso, Presidente viola, almeno 6o-70 milioni di euro. Il patron del club gigliato non vorrebbe cederlo ma bisognerà vedere, al termine dell’attuale stagione, quale sarà la volontà del ragazzo, il quale già l’anno scorso avrebbe voluto salpare verso altri lidi salvo poi essere stato ‘bloccato’ a Firenze con l’avvento della nuova proprietà.

I club italiani che, più di tutti, si contendono il cartellino di Chiesa sono, come noto, Juventus e Inter. Società che, però, non intendono arrivare alle cifre richieste da Commisso per il numero 25 viola. Ecco che, allora, il futuro di Chiesa potrebbe essere anche lontano dall’Italia. Ci sono due top club europei, infatti, pronti a fare (quasi) follie per il figlio di Enrico: si tratta del Manchester United, nella Premier League inglese, e del PSG, nella Ligue 1 francese.

Tanto i ‘Red Devils‘ quanto i parigini sono disposti ad offrire 50-60 milioni di euro alla Fiorentina. Commisso capitolerà e lascerà andare Chiesa? Così fosse, i viola potrebbero sostituirlo con Andrea Belotti del Torino. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>