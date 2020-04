Calciomercato Fiorentina – Da Chiesa a Castrovilli: il punto sui gioielli viola | News

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Nonostante la stagione 2019-2020 della Fiorentina di Rocco Commisso non sia stata, fino allo stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus, poi così esaltante, sono tanti i calciatori della rosa viola che, sul mercato, intrigano gli osservatori dei maggiori club d’Italia e d’Europa.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto, in particolare, su quattro calciatori della Fiorentina: il portiere polacco Bartlomiej Dragowski, il difensore serbo Nikola Milenkovic ed i due italiani, il centrocampista Gaetano Castrovilli e l’attaccante Federico Chiesa.

Dragowski ha rinnovato, nello scorso mese di agosto, il contratto fino al 30 giugno 2023, è intoccabile e titolare fisso della compagine che, in questo campionato, è stata condotta da Vincenzo Montella prima e Giuseppe Iachini poi. La società non ha ceduto neanche dinanzi le lusinghe giunte, per lui, dalla Premier League. Possibile un nuovo aumento di stipendio.

Milenkovic, sotto contratto fino al 30 giugno 2022, dovrà invece vedere il direttore sportivo Daniele Pradè per siglare il nuovo contratto con i viola. Queste erano le intenzioni del giocatore e del club prima che scoppiasse l’emergenza CoVid_19 e tali sono rimaste. Chi, dunque, busserà alla porta della Fiorentina per Milenkovic, inesorabilmente, troverà chiuso e dovrà rivolgersi altrove.

Castrovilli ha acceso l’interesse di tanti club, soprattutto italiani, quali Juventus, Inter e Milan, ma Commisso non vuole privarsi del suo numero 8 per nessuna cifra al mondo. Su Chiesa, invece, la storia è ben nota: il ragazzo ha altre ambizioni, vorrebbe andare via ed è rimasto a Firenze per questa stagione soltanto perché, essendo cambiata la proprietà, non ha avuto la possibilità di cambiare.

La Fiorentina, se vorrà farne un simbolo della propria rinascita, dovrà riconoscergli ben altro contratto, ben altro stipendio e, naturalmente, lo status di leader della squadra. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS DEL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>