CALCIOMERCATO – Fabricio Yan nel mirino: si può chiudere / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan non aspetta tempo e si muove con decisione sul mercato. Dopo aver chiuso per Pierre Kalulu a parametro zero dal Lione (classe 2000), adesso i rossoneri cercano di accelerare anche su Fabricio Yan, ancora più giovane. Si tratta di un centrocampista classe 2004 del Flamengo, considerato un grandissimo prospetto. I rossoneri brasiliani avevano proposto un rinnovo con clausola rescissoria da 40/50 milioni, ma Fabricio Yan ha rifiutato proprio per dare priorità al Milan, che ora può aggiudicarselo senza sborsare grandi cifre. Nel video le ultime. Per i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

