Mercato – Dzeko al Fenerbahçe? Tutti gli ‘italiani’ in Turchia | VIDEO

Edin Dzeko potrebbe lasciare l'Inter e firmare un biennale con il Fenerbahçe. Ecco i 13 giocatori 'italiani' che troverebbe nella Süper Lig

Il futuro di Edin Dzeko sembra essere lontano da Milano: il Fenerbahçe, infatti, è interessato al centravanti bosniaco che potrebbe quindi volare in Turchia per la prossima stagione. Il numero 9 dell'Inter non sarebbe il primo a passare dalla Serie A al campionato turco, ad oggi infatti ci giocano ben 13 "italiani". Ecco quali nel video di 'GazzettaTV'