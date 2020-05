CALCIOMERCATO – Chi è Nagelsmann, pupillo di Rangnick / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Sorpresa. Il prossimo allenatore del Milan potrebbe non essere Ralf Rangnick. Nessun intoppo con il tedesco, che arriverà regolarmente in rossonero, ma che probabilmente svolgerà solo il ruolo di direttore tecnico con pieni poteri sul mercato. A lui, dunque, il compito di scegliere il nuovo allenatore, che potrebbe essere Julian Nagelsmann, suo pupillo. Lo ha seguito ai tempi dell’Hoffenheim e poi l’ha scelto come suo erede al RB Lipsia. Nella video news ripercorriamo la (breve) carriera da tecnico di Nagelsmann. Per saperne di più a riguardo LEGGI LA NOTIZIA >>>

