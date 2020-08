CALCIOMERCATO – Brahim Diaz nel mirino: le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Continua la caccia da parte del Milan nei confronti di Brahim Diaz. Come vi abbiamo svelato noi di PianetaMilan.it ieri in anteprima (LEGGI QUI LA NOSTRA NEWS), Paolo Maldini ha avviato i contatti e vuole portarlo in rossonero.

Lo segue già da un anno e lo ritiene ideale per completare il pacchetto offensivo: trequartista da alternare ad Hakan Calhanoglu, può fare anche l’esterno sia a destra che a sinistra, grazie a un’ottima abilità con entrambi i piedi.

Il Real Madrid lo ha blindato con una clausola rescissoria da 750 milioni, ma ovviamente si può chiudere per molto meno. Le Merengues lo avevano pagato 17 milioni solo un anno e mezzo fa. Nella video news tutte le ultime su Brahim Diaz e sull’operazione.

