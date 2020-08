CALCIOMERCATO – Brahim Diaz, ecco chi è / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan ha messo nel mirino Brahim Diaz, fantasista spagnolo classe 1999 del Real Madrid. Già la scorsa estate era rientrato nei dialoghi tra i club, senza arrivare però a una conclusione. Quest’anno ha avuto poco spazio e ora Paolo Maldini fiuta il grande affare.

Ha una clausola rescissoria da 750 milioni, ma ovviamente si potrà chiudere per molto meno. Non è da escludere neanche il prestito. Maldini lo ha seguito tanto e lo apprezza per potenzialità e duttilità. È un trequartista, ma può fare anche l’esterno a destra e sinistra grazie a un’ottima abilità con entrambi i piedi. Piccola curiosità: Brahim Diaz è fidanzato con Ana Mena, cantante ormai molto popolare in Italia.

Il Real lo aveva acquistato solo a gennaio 2019 per 17 milioni dal Manchester City, club in cui è cresciuto calcisticamente dopo una breve parentesi iniziale nel Malaga. Con i Citizens ha esordito in prima squadra giovanissimo, nella stagione 2016/17 (aveva 17 anni). Poi è rimasto in Inghilterra un altro anno e mezzo, collezionando 15 presenze e 2 gol. Dopodiché, appunto, il passaggio alle Merengues.

Il poco spazio a disposizione potrebbe portarlo a cambiare aria. Il Real ci ha puntato tanto, ma è consapevole del fatto che trattenerlo così ha poco senso. Maldini fiuta dunque il colpo alla Theo Hernandez: un giovane di prospettiva; in arrivo da Real, dove non riesce a esplodere perché chiuso dai tanti campioni presenti in rosa. Nella video news scopriamo di più su di lui.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>