VIDEO CALCIOMERCATO – Corentin Tolisso, classe 1994, centrocampista francese ex Olympique Lione ed in forza al Bayern Monaco dal 2017, potrebbe essere un’idea per rinforzare la mediana delle squadre di Serie A. Tolisso, che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, piace a Milan, Inter e Napoli. Il video con numeri e statistiche del calciatore transalpino della redazione di ‘GazzettaTV‘.

