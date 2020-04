Calciomercato Atalanta – Via Ilicic? Ecco la richiesta della Dea | News

CALCIOMERCATO MILAN – Josip Ilicic, fantasista/goleador classe 1988, ha vissuto una stagione fantastica con la maglia dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus, infatti, l’ex Palermo e Fiorentina aveva segnato 21 gol e fornito 9 assist in 29 gare disputate tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, andando a segno in tutte le competizioni disputate.

Un impatto mostruoso negli schemi del tecnico della ‘Dea‘, il quale, però, a fine stagione potrebbe vedere andare via Ilicic, sul quale si è acceso l’interesse di tanti top club europei nonostante l’età dello sloveno non sia più, come detto, verdissima.

Sotto contratto con il club della famiglia Percassi fino al 30 giugno 2022, ma con opzione per il prolungamento dello stesso per un'ulteriore stagione, secondo 'TuttoAtalanta.com' Ilicic potrebbe andare via comunque a fine stagione, ma per non meno di 30-35 milioni di euro.