CALCIOMERCATO – Ajer, la concorrenza aumenta / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan cerca rinforzi in difesa e Ralf Rangnick ha individuato in Kristoffer Ajer un profilo interessante. Giovanissimo difensore norvegese del Celtic, piace molto al tedesco. Si tratta di un classe 1998, che si è messo in luce nell’ultima stagione.

Il prezzo è ampiamente alla portata sulla carta, ma c’è una foltissima concorrenza, che potrebbe anche farlo alzare. Oltre al Milan, da tempo lo segue il Leicester. Di recente si è iscritto alla corsa il Paris Saint-Germain e nelle ultime ore il Real Madrid. I ‘Blancos‘, in modo particolare, sembrano agire con convinzione. Per le ultime guarda il video. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

