VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Cagliari-Milan, 18^ giornata del campionato di Serie A. Un’altra vittoria per il Diavolo, che si impone per 2-0. Sui social, come sempre, tanta ironia. Dai rigori concessi a Zlatan Ibrahimovic che torna e fa doppietta, senza lasciare il rigore a Franck Kessie. Fino ad Alexis Saelemaekers che in dieci minuti si fa espellere. Nella video news alcune delle più divertenti reazioni social.

