VIDEO MILAN – Non c’è tempo ed è inutile piangere sul latte versato. Dopo tre partite senza successo e senza gol, è già tempo di tuffarsi in Cagliari-Milan, ultima gara del girone d’andata. Sarà con ogni probabilità la prima dall’inizio di Zlatan Ibrahimovic, ma Stefano Pioli non sembra intenzionato a cambiare modulo. Ancora 4-3-3, ecco la probabile formazione in questa video news.

