VIDEO MILAN NEWS – Dopo qualche giorno di pausa, si tornerà in campo lunedì sera alla Sardegna Arena. Si gioca infatti Cagliari-Milan, gara valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono sempre primi in classifica e sperano di poter diventare già campioni d’inverno, mentre i sardi vivono un momento molto delicato e sono reduci da diverse partite senza successo. Nella video news la presentazione della sfida.

