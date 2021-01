CAGLIARI-MILAN: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Una settimana quasi piena di pausa per gli uomini di Stefano Pioli, che scenderanno in campo di nuovo lunedì sera in trasferta. Sarà Cagliari-Milan la 18^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano ancora una volta da primi in classifica e con la possibilità di diventare già campioni d’inverno nel caso in cui ci fossero risultati favorevoli dagli altri campi. Bisogna però battere la formazione sarda, che vive un momento difficile. Nella video news 10 curiosità è statistiche sulla sfida in soli 90 secondi.

