VIDEO MILAN – Tre partite senza successo, tre partite senza gol, con anche un 5-0 subito in mezzo. Momento negativo, ancora una volta, per la squadra rossonera di Stefano Pioli, proprio quando sembrava che il peggio fosse passato. Sabato si gioca l’ultima partita del girone d’andata, Cagliari-Milan. In questa video news abbiamo selezionato dieci curiosità in soli 90 secondi.

