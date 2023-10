Eurorivali: Borussia Dortmund, rimonta e poker all’Union Berlino | VIDEO

Dopo lo 0-0 contro il Milan in Champions League, il Borussia Dortmund torna a vincere in campionato: strapazzata l'Union Berlino. Il video

Il Borussia Dortmund di Edin Terzic, qualche giorno fa, non è andato oltre lo 0-0 interno contro il Milan di Stefano Pioli nella seconda giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. In campionato, però, i gialloneri non hanno fatto ulteriori sconti sotto il 'Muro Giallo': nella settima giornata della Bundesliga 2023-2024, infatti, Marco Reus e compagni hanno rimontato da 1-2 e battuto 4-2 l'Union Berlino tra le mura amiche. Sotto per i gol di Niclas Füllkrug prima, Robin Gosens e Leonardo Bonucci su rigore poi (prima rete in Germania), il BVB ha segnato con Nico Schlotterbeck, Julian Brandt e l'ex di turno, Julian Ryerson. Il video con gol e highlights del match