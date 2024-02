Milan, Sesko in gol anche contro il Bayern ma non basta … | VIDEO

Benjamin Sesko, obiettivo di calciomercato del Milan, in rete anche all'Allianz Arena in Bayern-Lipsia. I bavaresi vincono però 2-1 al 90'

Ieri sera, all'Allianz Arena, si è disputata Bayern Monaco-RB Lipsia per la 23^ giornata della Bundesliga 2023-2024. Non è bastato, agli ospiti, un altro gol di Benjamin Sesko, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima sessione estiva, per evitare la sconfitta. Doppietta di Harry Kane (secondo gol al 90') e successo, infatti, per la formazione di Thomas Tuchel. Gol e highlights in questo video