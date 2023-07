Brozovic criptico: sui social tifosi dell’Inter scatenati | VIDEO

L'Inter è in procinto di vendere Marcelo Brozovic agli arabi dell'Al-Nassr. Sui social, intanto, il croato ha pubblicato una storia criptica

Sabato in tarda serata il centrocampista croato Marcelo Brozovic ha postato su Instagram l'ennesimo messaggio criptico: una story fatta solo di un'immagine, un tendone da circo su sfondo giallo. Riferimento al fatto che il suo trasferimento all'Al-Nassr è stato quantomeno difficoltoso? O addirittura l'indicazione che il circo va avanti e tutto è di nuovo in discussione? Con Brozovic ogni cosa è possibile. Ma intanto il gesto ha scatenato le reazioni social dei tifosi nerazzurri, e non solo ... Guarda il video di 'GazzettaTV'