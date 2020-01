VIDEO MILAN – Una vittoria pesante, sofferta. Brutta, ma per questo ancor più preziosa. Brescia-Milan finisce 0-1, con gol decisivo di Ante Rebic, ancora una volta. È la quarta vittoria consecutiva per i rossoneri, mai era successo prima d’ora in questa stagione. E ora la classifica è diversa. Altri dati, curiosità e statistiche emerse dalla sfida in questa video news.

