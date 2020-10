L’ex Braida parla del suo amato Milan

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha parlato dell’attualità in casa rossonera in occasione della presentazione del libro di calciomercato di Gianluca Di Marzio. Queste le dichiarazioni di Braida su Daniel Maldini, sul tecnico Stefano Pioli ma non soltanto …