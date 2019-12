VIDEO MILAN – Era febbraio quando Manuel Bortuzzo ha perso l’uso delle gambe per essersi ritrovato per sbaglio in mezzo a una sparatoria. In estate è tornato in acqua, con una forza eccezionale, e adesso direttamente dalla piscina manda i suoi auguri di buone feste. Indicando un regalo speciale: il suo libro “Rinascere”. Eccolo in questo breve video.

