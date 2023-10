Bologna, Thiago Motta: “Saelemaekers vuole fare la differenza” | VIDEO

Le parole di Thiago Motta su Alexis Saelemaekers in conferenza: il tecnico del Bologna ha parlato dell'ex Milan prima della Coppa Italia

Le parole di Thiago Motta su Alexis Saelemaekers in conferenza: il tecnico del Bologna ha parlato dell'ex Milan prima della Coppa Italia. Ecco le sue parole da Gazzetta TV. "Hai parlato con lui? (Scherza). Saelemaekers si è unito al gruppo in maniera fantastica, vuole fare la differenza, ma alle volte non è il caso. Lui è un grande giocatore. Sono certo che aiuterà la squadra, anche con le giocate semplici. Non ho dubbi che arriverà il tempo per giocare meglio"