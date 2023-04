Bologna-Milan, la probabile formazione dei rossoneri di Pioli | VIDEO

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco il video

Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà allo stadio 'Dall'Ara' Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023. Stefano Pioli, tecnico rossonero, in vista del match di Napoli in Champions League, cambierà tutto e, contro i rossoblu di Thiago Motta, manderà in campo di fatto Mike Maignan più dieci seconde linee. Ecco, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', la probabile formazione rossonera per la gara odierna in campionato