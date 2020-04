VIDEO MILAN – Fino all’esplosione di Ante Rebic, è stato il miglior marcatore del Milan. Abbastanza insolito per un terzino sinistro. Theo Hernandez però si è dimostrato davvero un goleador, in grado di segnare in ogni modo: tiri da lontano, di rapina e con inserimenti. Come questo gol al Bologna, l’ennesimo, con taglio alle spalle del difensore. Riguardalo nella video news.

