Bologna-Milan 1-2: l’analisi post-partita di Pioli

Vittoria rossonera (1-2) in Bologna-Milan allo stadio ‘Dall’Ara‘ e Stefano Pioli, tecnico rossonero, è soddisfatto per la reazione dei suoi ragazzi dopo i due k.o. di fila. Le due sconfitte erano giunte in campionato contro l’Atalanta e in Coppa Italia contro l’Inter. Rivediamo e riascoltiamo, dunque, le dichiarazioni di Pioli in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.