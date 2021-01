Bergomi: “Crisi Inter? Da tifoso sarei preoccupato” | VIDEO

Ultime Notizie Calcio News: Bergomi parla dell’Inter

CALCIO NEWS – Beppe Bergomi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della crisi societaria che sta vivendo l’Inter. Ecco cosa ha detto: “Situazione societaria? Anche io sarei preoccupato perché non capisco nemmeno io da fuori. Poi io so cosa vivono dentro, all’interno e quello che sta succedendo. Però da fuori non capisci perché vedevi sempre una società in crescita con una proprietà molto solida. Un po’ di preoccupazione ce l’avrei, ma ragiono da tifoso e dico: magari è un motivo per la squadra per compattarsi, per rimanere unita, per fare gruppo e per andare contro tutti. Questo è il momento di stare ancora più uniti e remare tutti nella stessa direzione”.