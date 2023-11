Benfica-Inter 3-3, la tripletta dell’ex Joao Mario sui social | VIDEO

Partita pirotecnica a Lisbona tra Benfica e Inter: 3-3 finale. Nel primo tempo, tripletta da ex per Joao Mario: le reazioni social ai gol

Ieri sera, allo stadio 'da Luz' di Lisbona, si è disputata Benfica-Inter, partita della 5^ giornata del Gruppo D della Champions League 2023-2024. Pirotecnico 3-3 tra i padroni di casa di Roger Schmidt e i nerazzurri di Simone Inzaghi. Nel primo tempo del match, terminato 3-0 per i lusitani, tripletta da ex per Joao Mario. Ecco, in questo video, le reazioni social più divertenti ai gol del centrocampista portoghese