VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Benevento-Milan, 15^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri vincono ancora con un bel 2-0 e restano primi in classifica. Anche in questa circostanza sono due i gol segnati dalla squadra rossonera, per la diciassettesima volta consecutiva. Nella video news alcuni dati sul match.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>