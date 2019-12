VIDEO MILAN – Alle 12:30 a Bergamo si giocherà Atalanta-Milan, diciassettesima giornata del campionato di Serie A e ultima partita del decennio per queste due formazioni. Stefano Pioli non sembra intenzionato a cambiare nulla nell’undici iniziale rispetto alle ultime tre uscite positive. Da sostituire solo Theo Hernandez, squalificato. Per la probabile formazione, guarda questa video news.

