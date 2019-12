ATALANTA-MILAN: la preview del match / Video News

VIDEO MILAN – È un esame. Quello decisivo, forse, per i rossoneri. Atalanta-Milan sembra davvero l’ultima possibilità per la squadra di Stefano Pioli di tornare in corsa per un posto in Champions League. Il momento è positivo, ma bisogna dare continuità ai risultati e soprattutto bisogna ottenere la vittoria, non un dettaglio per questa squadra. Per la preview, guarda questa video news.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android