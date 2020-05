VIDEO MILAN – Carlo Ancelotti, attuale allenatore dell’Everton, ha ricordato, in diretta su ‘Instagram‘ con il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, come il suo Milan più forte sia stato quello della stagione 2004-2005, ovvero quello che non vinse nulla, arrivando secondo in campionato e perdendo la finale di Champions League a Istanbul contro il Liverpool. Le parole di Ancelotti in questo video.

